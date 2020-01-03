السعودية: تابعنا الأحداث في العراق وندعو جميع الأطراف لضبط النفس

دعت السعودية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع .

صرح مصدر سعودي مسؤول "أن المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها"، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأضاف المتحدث "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.

كما أشار المسؤول السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.