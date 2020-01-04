التلفزيون العراقي: ضربة جوية أمريكية تستهدف فصيلا عراقيا على طريق التاجي شمالي بغداد

قال التلفزيون الرسمي العراقي إن ضربة جوية أمريكية استهدفت فصيلا عراقيا على طريق التاجي شمالي بغداد

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك" إن قصفا مجهولا استهدف عجلات تابعة للحشد الشعبي، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص والأسماء مجهولة حتى الآن.

يتبع..