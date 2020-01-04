السودان... قيادي في الحركة الإسلامية يهدد الفترة الانتقالية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقيادي في "الحركة الإسلامية"، أبوبكر عبد الرزاق وهو يهدد ويتوعد الفترة الانتقالية ومجلس الوزراء.

ويقول عبدالرزاق في الفيديو الذي نشرته صحيفة "الراكوبة" السودانية: "المجلس العسكري يريد للفترة الانتقالية أن تستقر، مما سيصيب التغيير في كل الأمة السودانية. لن نجعلها تستقر بالطبع".

وأضاف القيادي السياسي "لن نجعل المجلس العسكري يعمل، ولن نجعل المجلس الوطني يعمل، ولن نجعل مجلس الوزراء يعمل".

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول (عمر البشير) "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.