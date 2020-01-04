الجعفري: اغتيال سليماني "إعدام خارج نطاق القانون"

اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن العملية الأمريكية التي أدت لمقتل قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني "إعدام خارج نطاق القانون".

وقال الجعفري في بيان له أمس الجمعة: "هذا عمل قتل غير قانوني. سوريا تعتبره انتهاكا فاضحا من أعمال العدوان، قتل وإعدام مواطن أجنبي في بلد أجنبي".

وأضاف الجعفري أن سوريا "تدين بشدة العدوان الإجرامي الأمريكي الذي أدى إلى اغتيال الجنرال سليماني"، معتبرا أن هذا العمل "سيؤثر بالتأكيد على الوضع في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، تنفيذها ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية من جهة أخرى، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".