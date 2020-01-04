هل كانت إسرائيل على علم مسبق باغتيال سليماني؟

كشفت قناة عبرية النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق باطلاع إسرائيل المسبق، على عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة أمريكية في بغداد، فجر أمس الجمعة.

وأفادت القناة العبرية "13"، مساء أمس، الجمعة، بأن رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، تحدث عدة مرات خلال الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أطلعه خلالها الأخير على احتمال القيام بتصفية سليماني.

ونقلت القناة العبرية على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، قوله لقناة "الجزيرة"، أنه لا يمكن أن ينفي أو يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلعت إسرائيل على نيته اغتيال سليماني من عدمه.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر أمس الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في بغداد "بهجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

واكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد انتشار نبأ مقتل سليماني، بنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه في موقع تويتر من دون أي تعليق.