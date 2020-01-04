عقب اغتيال سليماني… إسرائيل تبعث رسائل عاجلة لحماس والجهاد الإسلامي

كشف موقع إلكتروني عبري، أمس الجمعة، عن إرسال إسرائيل رسائل عاجلة إلى كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس، الجمعة، أن إسرائيل بعثت رسالة تحذير إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عبر وساطة مصرية، عقب اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بغارة أمريكية في العراق، فجر أمس الجمعة.

وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري أن الرسالة التي تم تسليمها إلى الحركتين الفلسطينيتين عبر مصر تحذرهما من القيام بأي محاولات للرد على اغتيال سليماني من داخل قطاع غزة.

وأفاد الموقع بأن الحكومة الوزارية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية "الكابينيت" ستعقد اجتماعا مهما، غدا الأحد، لبحث تداعيات اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ونددت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكر بيان لحماس، أمس الجمعة، "تتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني،أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، والذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

وأضاف البيان "تدين الحركة هذه العربدة والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم".

وتابعت "الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي "هذا العراق الذي سيبقى دوما عصي برجاله على الخضوع للهيمنة والسيطرة الأمريكية، سيبقى بمجاهديه ومقاتليه عربيا، وسيبقى أكبر من الاحتلال".

وتابعت "بهذه المناسبة الحزينة نؤكد على وقوف الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بجانب الشعب العراقي حتى تحرير العراق وتحرير فلسطين".

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر أمس الجمعة، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.