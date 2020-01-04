الجيش العراقي: التحقيق بدأ مع طاقم الطائرة التي أقلت قاسم سليماني

أكد المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، اليوم الجمعة أن السلطات العراقية فتحت تحقيقا مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني من دمشق إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال خلف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك":"اللجان التحقيقية بدأت العمل، وسيجري التحقيق مع كل من نعتقد أنه كان مطلعا على بعض الوقائع والمعلومات داخل المطار".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية، فجر يوم الجمعة، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.