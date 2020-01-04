علما إسرائيل وأمريكا تحت أقدام متلقي عزاء سليماني في غزة... بالصور

حضر علما إسرائيل وأمريكا في عزاء الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، في قطاع غزة.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، صورة لعزاء سليماني في قطاع غزة، وظهر تحت أقدام المشاركين العلمين، الإسرائيلي والأمريكي.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن علمي إسرائيل وأمريكا حضرا في خيمة عزاء الجنرال قاسم سليماني في قطاع غزة، بوضعهما تحت أقدام المعزيين الفلسطينيين، الذين حضروا إلى الخيمة التي دعت إليها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

דורכים על דגלי ארה"ב וישראל: אוהל אבלים לזכר סולימאני בעזהhttps://t.co/iIi6UYzQhy pic.twitter.com/qaG0pf1O3b — ynet עדכוני (@ynetalerts) January 4, 2020

ونوهت الصحيفة إلى أن الخيمة التي أقامتها الغرفة المشتركة تلك ليست مرتبطة بحركة أو فصيل فلسطيني بعينه، وإنما غرفة موحدة لتلك الفصائل، لافتة إلى أن كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي نددا، أمس الجمعة، بعملية اغتيال قاسم سليماني.

وفي سياق ذي صلة، كشف موقع إلكتروني عبري، أمس الجمعة، عن إرسال إسرائيل رسائل عاجلة إلى كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أمس الجمعة، أن إسرائيل بعثت رسالة تحذير إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عبر وساطة مصرية، عقب اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة أمريكية في العراق، فجر أمس الجمعة.

فصائل العمل الوطني والإسلامي تقيم خيمة عزاء لقائـد فيلـق القدس بالحرس الثـوري الإيراني قـاسم سليمانـي في غزة. pic.twitter.com/0xPuuoVtg4 — 48 الإخبارية (@48nnews) January 4, 2020

أكد الموقع الإلكتروني الإخباري أن الرسالة التي تم تسليمها إلى الحركتين الفلسطينيتين عبر مصر تحذرهما من القيام بأي محاولات للرد على اغتيال سليماني من داخل قطاع غزة.

ونددت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكر بيان لحماس، أمس الجمعة، "تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني ، أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، والذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

وأضاف البيان "تدين الحركة هذه العربدة والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم".

وتابعت "الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي "هذا العراق الذي سيبقى دوما عصي برجاله على الخضوع للهيمنة والسيطرة الأمريكية، سيبقى بمجاهديه ومقاتليه عربيا، وسيبقى أكبر من الاحتلال".

وتابعت "بهذه المناسبة الحزينة نؤكد على وقوف الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بجانب الشعب العراقي حتى تحرير العراق وتحرير فلسطين".

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر أمس الجمعة، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.