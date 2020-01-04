قيادي في "تجمع المهنيين" يطالب بسحب القوات السودانية من اليمن

أكد محمد يوسف، القيادي في تجمع المهنيين، إن ما وصل لنا بشأن عودة القوات المسلحة السودانية التي تعمل في اليمن، هوعملية تخفيض بمقدار 10 آلاف فرد.

وقال يوسف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "رأينا أنه لا تجرى فقط عملية التخفيض ويجب عودة جميع القوات الموجودة هناك نهائيا، لأنه ليس من مصلحة اليمن ولا السودان ولا المنطقة العربية كلها، أن نتقاتل سويا كعرب إن كانت هناك فرصة ولو ضئيلة لتسوية المشاكل والاختلافات عن طريق التفاوض والحوار".

وأضاف القيادي في تجمع المهنيين، الشعب السوداني حتى الآن لا يعرف لماذا ذهبت قواتنا إلى اليمن، لأنه لا توجد اتفاقية معلنة، فقد استيقظنا ووجدنا بعد الثورة ووجدنا أن لدينا قوات تقاتل في اليمن، ولم نعلم شيئا عن متى غادرت البلاد ولا بنود الاتفاق الذي تم بموجبه إرسالها.

وأشار يوسف إلى أن الجيش السوداني شارك في العديد من الحروب بجوار الأشقاء العرب، الكويت في الستينات، كما شارك في حرب السويس بمصر والعديد من الحروب الأخرى ضد أعداد الأمة، لكن وقتها كانت الرؤية واضحة، والشعب السوداني كله كان يعلم ما الذي يحدث.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول عمر البشير "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.