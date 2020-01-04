"حزب الله العراق" يدعو القوات العراقية للابتعاد عن القواعد الأمريكية

دعا فصيل "كتائب حزب الله العراقي"، أحد مكونات الحشد الشعبي، القوات العراقية للابتعاد عن القواعد الأمريكية بالبلاد، فيما يبدو تمهيدا للرد على الغارات الأمريكية على مواقع الفصيل مؤخرا، فضلا عن مقتل نائب رئيس الحشد، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية أمس.

وجاء في بيان للكتائب، "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن 1000 مترا ابتداء من مساء يوم غد الأحد".

هذا وسقط صاروخ، قبل قليل، داخل قاعدة جوية تضم جنودا أمريكيين شمالي العراق، في وقت يشهد توترات بعد غارات أمريكية على مواقع للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا ومقتل نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي بغارة أمريكية ببغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، بـ "سقوط صاروخ في محيط قاعدة بلد الجوية التي تضم عسكريين أمريكيين في محافظة صلاح الدين".