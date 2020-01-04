الكشف عن الاسم الحقيقي للقيادي"أبو مهدي المهندس" الذي قتل مع سليماني

كشفت وسائل إعلام مقربة عن اسم القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع الجنرال قاسم سليماني من قبل سلاح الجو الأمريكي في بغداد.

وأفاد موقع "المنار" اللبناني أن: "القائد الميداني الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، هو الشيخ المجاهد جمال جعفر التميمي من مواليد البصرة القديمة عام 1954".

وذكرت أنه "دخل كلية الهندسة التكنولوجية في بغداد عام 1973 وتخرج منها عام 1977، وبعد اكمال الخدمة الالزامية نُسّب إلى المنشأة العامة للحديد والصلب في البصرة، وعمل فيها مهندساً مدنيا، ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية".

وقال الموقع أنه "بعد تشكل الحشد الشعبي تم اختيار المهندس كنائب لقائد الهيئة حيث دأب على المشاركة الميدانية في المعارك على كل الجبهات، وكان له الدور البارز في التخطيط والتنفيذ لضرب تنظيم داعش ودحره عن العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.