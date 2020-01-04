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22:14 04 يناير/ كانون الثاني 2020
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    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

    بعد مقتل سليماني... وزير الإعلام اليمني يوجه تحذيرا إلى "أنصار الله"

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    علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على التصريحات الإيرانية، ووعود طهران بالانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

    وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها قتلت سليماني، بغارة جوية في العراق، أمس الجمعة، وهو ما أكدته طهران، التي وعدت برد قاس.

    وكتب الإرياني على "تويتر"، اليوم السبت: "البيانات والتصريحات، التي أصدرها مرتزقة طهران من قيادات المليشيا الحوثية منذ لحظة إعلان مقتل سليماني والمهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم إيران لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما تسميه "عملية الرد".

    وأضاف: "نحذر مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع "إيراني، أمريكي" وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة، وما يبدو أنه حرص إيراني في عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع أمريكا".

    ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن "الشعب اليمني عانى الأمرين وما زال يدفع الثمن جراء انقلاب المليشيا الحوثية ومحاولات طهران تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، مضيفا: "أي مغامرات جديدة ستفتح الباب على المجهول ويضاعف المأساة الإنسانية للمدنيين".

    وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن العالم يتجه، نحو حرب كبرى، يمكن أن تكون "الحرب العالمية الثالثة"، مشيرة إلى أن التوتر بين أمريكا وإيران، أصبح أكثر حدة في الكلام والأفعال، مشيرة إلى أن أمريكا ألقت اللوم على إيران في الهجوم، الذي قام به متظاهرون على سفارتها في بغداد.

    وأضافت الصحيفة: "أعلنت أمريكا قتل سليماني، في بغداد، ووصفت ذلك بـ"عملية دفاعية"، بينما أطلقت عليها طهران "إرهاب الدولة"، ووعد بالرد، الذي مازال العالم يترقب طبيعته وتوقيته".

    وتقول الصحيفة: "ربما تلوح بوادر حرب عالمية ثالثة في الأفق"، مشيرة إلى أن وجود شخص مثل دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) في البيت الأبيض، يجعل إمكانية توقع ما سيحدث في الأيام المقبلة، غير ممكن في كثير من الأحيان".

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    أمريكا, اليمن, إيران, قاسم سليماني, اغتيال قاسم سليماني
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