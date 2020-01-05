"الكابينيت" يناقش تداعيات اغتيال سليماني

وذكرت القناة الإسرائيلية "السابعة"، فجر اليوم، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة تجتمع لمناقشة نتائج وآثار مقتل الجنرال سليماني على إسرائيل، والاستعداد لأي هجوم إيراني محتمل.

ونقلت القناة على لسان بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، تصريحه لقناة "الجزيرة" أنه لا يمكن أو ينفي إطلاع الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على نيتها اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة الماضية، الثالث من الشهر الجاري، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".