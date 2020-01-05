"قتلا بشكل وحشي"... نصر الله يكشف تفاصيل مقتل سليماني والمهندس في بغداد

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن يوم مقتل سليماني يمثل بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق وإنما للمنطقة كلها.

وجاءت تصرحات نصر الله في كلمة متلفزة له، تعليقا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، فجر أول أمس الجمعة، في بغداد.

السيد #نصرالله : ليل ٢ كانون الثاني هو تاريخ جديد والحاج #قاسم_سليماني تحقق له هدفه — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2020

وأوضح أمين عام حزب الله أن قتل سليماني جريمة علنية واضحة تباهى بها أعلى المسؤولين الأمريكيين، وبأن ليلة هذه الجريمة، الثاني من يناير/كانون الثاني 2020، بات تاريخا جديدا، حيث تحقق لسليماني هدفه، باستشهاده.

#نصرالله: نحن لا نُهزم وأقول لعائلة الحاج #قاسم_سليماني وأقاربه وأهله إنّه ما يجب أن يواسيكم أنّ أباكم حقّق الهدف والمنى — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2020

وتابع نصرالله، قائلا:

نحن لا نُهزم وأقول لعائلة الحاج قاسم سليماني وأقاربه وأهله، إنّه ما يجب أن يواسيكم أنّ أباكم حقّق الهدف والمنى.

#نصرالله : ما حصل أن الحاج #قاسم_سليماني وصحبه غادروا مطار دمشق علناً الى مطار بغداد حيث كان #ابومهدي_المهندس وأفراد من الحشد الشعبي في استقباله ثم تعرض الموكب الى قصف بالصواريخ المتطورة من السماء وبشكل وحشي فتمّ تدمير السيارات وتمزيق كل شيء فيها — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2020

وقص الأمين العام لحزب الله اللبناني ما جرى ليلة اغتيال قاسم سليماني، قائلا: إن ما حصل أن الحاج قاسم سليماني وصحبه غادروا مطار دمشق علناً الى مطار بغداد، حيث كان المهندس وأفراد من الحشد الشعبي في استقباله، ثم تعرض الموكب الى قصف بالصواريخ المتطورة من السماء، وبشكل وحشي، فتمّ تدمير السيارات وتمزيق كل شيء فيها".

#نصرالله: نحن لسنا أمام عملية اغتيال مبهمة بل جريمة علنية واضحة أعطى ترامب الأمر فيها ونفّذتها وزارة الدفاع الأميركية والجيش الأميركي #قاسم_سليماني #ابومهدي_المهندس — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2020

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".