مصدر برلماني: بدء الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي لمناقشة الوجود الأمريكي في البلاد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، ببدء الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.

وافتتح رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الجلسة الاستثنائية، بحضور 168 نائبا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، المستقيل، عادل عبد المهدي.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "أبو مهدي المهندس لعب دورا كبيرا في السيطرة على الفصائل المسلحة ومنعها من ارتكاب انتهاكات".

وقال عبد المهدي: شرحنا لأمريكا موقفنا من إيران بعد فرض العقوبات الأمريكية لكن شعرنا بتراجع الثقة معها لأننا لم نسير بسياستها.