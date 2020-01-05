الهتاف باسم سليماني والمهندس داخل قبة البرلمان العراقي... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل قبة البرلماني العراقي، لنواب يهتفون باسم قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مطالبين في الوقت نفسه بخروج القوات الأمريكية من العراق.

ومن أبرز الشعارات التي رددها النواب هي "كلا كلا أمريكا ـ نعم نعم أبو مهدي- نعم نعم سليماني- نعم نعم للعزة- نعم نعم للكرامة- بغداد حرة حرة أمريكا أطلعي بره - أخوان سنه وشيعه هذا الوطن منبيعه... وغيرها من الهتافات.

الان داخل قاعة الجلسة ..



اعضاء مجلس النواب يهتفون بصوت واحد



كلا كلا امريكا

بغداد حرة حرة امريكا اطلعي بره

اخوان سنه وشيعه هذا الوطن منبيعه

نعم نعم للعراق

نعم نعم للشهداء

نعم نعم للكرامة



كلا كلا يا صهيون

كلا كلا للعملاء pic.twitter.com/Eyz8FeTG1j — nihad qis (@QisNehad) January 5, 2020

ويعتزم نواب عراقيون، في جلسة البرلمان المحدد انعقادها، اليوم الأحد، 5 كانون الثاني/ يناير، طرح قرار بإلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، ردا على القصف الذي استهداف قائد كبير بارز من الحشد الشعبي، برفقة قائد الحرس الثوري الإيراني.

الان داخل قاعة الجلسة ..

اعضاء مجلس النواب يهتفون بصوت واحد



كلا كلا امريكا

بغداد حرة حرة امريكا اطلعي بره

اخوان سنه وشيعه هذا الوطن منبيعه

نعم نعم للعراق

نعم نعم للشهداء

نعم نعم للكرامة



كلا كلا يا صهيون

كلا كلا للعملاء pic.twitter.com/cfCEJCJkWb — nihad qis (@QisNehad) January 5, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح لمراسلتنا، إحالة قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإخراج قواتها، إلى البرلمان.

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".