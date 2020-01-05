الهتاف باسم سليماني والمهندس داخل قبة البرلمان العراقي... فيديو

ومن أبرز الشعارات التي رددها النواب هي "كلا كلا أمريكا ـ نعم نعم أبو مهدي- نعم نعم سليماني- نعم نعم للعزة- نعم نعم للكرامة- بغداد حرة حرة أمريكا أطلعي بره - أخوان سنه وشيعه هذا الوطن منبيعه... وغيرها من الهتافات.
الان داخل قاعة الجلسة ..— nihad qis (@QisNehad) January 5, 2020
اعضاء مجلس النواب يهتفون بصوت واحد
كلا كلا امريكا
بغداد حرة حرة امريكا اطلعي بره
اخوان سنه وشيعه هذا الوطن منبيعه
نعم نعم للعراق
نعم نعم للشهداء
نعم نعم للكرامة
كلا كلا يا صهيون
كلا كلا للعملاء pic.twitter.com/Eyz8FeTG1j
ويعتزم نواب عراقيون، في جلسة البرلمان المحدد انعقادها، اليوم الأحد، 5 كانون الثاني/ يناير، طرح قرار بإلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، ردا على القصف الذي استهداف قائد كبير بارز من الحشد الشعبي، برفقة قائد الحرس الثوري الإيراني.
الان داخل قاعة الجلسة ..— nihad qis (@QisNehad) January 5, 2020
اعضاء مجلس النواب يهتفون بصوت واحد
كلا كلا امريكا
بغداد حرة حرة امريكا اطلعي بره
اخوان سنه وشيعه هذا الوطن منبيعه
نعم نعم للعراق
نعم نعم للشهداء
نعم نعم للكرامة
كلا كلا يا صهيون
كلا كلا للعملاء pic.twitter.com/cfCEJCJkWb
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح لمراسلتنا، إحالة قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإخراج قواتها، إلى البرلمان.
وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".
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