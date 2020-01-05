مجلس عزاء للجنرال سليماني في حلب... فيديو

بمشاركة شعبية وعسكرية وبحضور رجال دين مسيحيين ومسلمين أقيم في مسجد النقطة بحلب مجلس عزاء للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجر الجمعة في بغداد، إثر استهداف موكبه بغارة أمريكية.

وأكد المشاركون في مراسم العزاء في (مسجد الامام الحسين بحلب) على "المضي قدماً على نهج المقاومة في محاربة الطغاة والمحتلين، وقطع أذيالهم في سوريا المتمثلة بـ،"داعش" و"النصرة" وأخواتهما من الجماعات الإرهابية المسلحة".

واجتمع حشد كبير من المواطنين السوريين والزوار إلى جانب عدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، والفعاليات الأهلية والشعبية في حلب.

© Sputnik . Karim Taibi مجلس عزاء للجنرال سليماني في حلب

وخلال المجلس ذُكرت إنجازات الجنرال قاسم سليماني، كما تم عرض مقاطع فيديو تظهر دقة العمليات العسكرية التي قادها سليماني ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين في مناطق عدة بسوريا.