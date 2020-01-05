الحوثيون يعلنون إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه السعودية

أعلن أنصار الله "الحوثيين" إطلاق ثلاث صواريخ باتجاه السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها من نوع "زلزال".

وذكر ذلك موقع "مآرب برس"، أن الحوثيين أعلنوا، قبل قليل، أنهم أطلقوا ثلاثة صواريخ بالستية من نوع "زلزال" على المملكة العربية السعودية.

ونقل موقع "المسيرة" التابع للحوثيين أن الصواريخ تم توجيها باتجاه مواقع الجيش السعودي في مناطق عسير، مضيفة أنها استهدفت منطقة "مجازة الشرقية".

وصواريخ "زلزال" هي صواريخ تعمل بالوقود الصلب، بحسب موقع "مأرب نت"، الذي أشار إلى أنها "إيرانية الصنع، ويصل مداها أكثر من 250 كم".

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لـ"أنصار الله" إنه تم "التصدي لزحف للجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية، في وقت سابق اليوم، من مسارين، في مجازة الشرقية وخلف خسائر بشرية في صفوفهم".