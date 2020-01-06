البرلمان الكويتي يعقد جلسة خاصة لمناقشة التطورات الإقليمية

يعقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس المقبل، جلسة خاصة لمناقشة استعدادات الحكومة للتعاطي مع التطورات الإقليمية.

القاهرة - سبوتنيك . وقال رئيس المجلس، مرزوق الغانم، للصحفيين، اليوم الاثنين: "طلبت عقد جلستين، يوم الخميس، الأولى علنية تتعلق بموضوع شرح اتفاقية المنطقة المقسومة (التي جرى توقيعها الشهر الماضي بين الكويت والسعودية بخصوص المنطقة الغنية بالنفط)، والثانية لشرح استعدادات الحكومة لمواجهة الأحداث الإقليمية المتسارعة".

وأكد الغانم، أن الجلسة الخاصة بالتطورات الإقليمية سوف تكون "سرية"، وذلك بعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، ومجموعة من النواب.

وأشار رئيس البرلمان الكويتي إلى أنه التقى السفيرين الأمريكي والإيراني المعتمدين لدى الكويت، وتم تناول جملة من الأمور، سوف يذكرها خلال الجلسة الخاصة، يوم الخميس.

يأتي ذلك، في ظل التوتر القائم والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية مقتل القائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني وآخرين، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.