مبادرة "العفو عند المقدرة" تحل خلافات مالية تصل إلى مليار درهم إماراتي

حلت مبادرة "العفو عند المقدرة"، التي أطلقتها شرطة عجمان، خلافات مالية بين المتخاصمين على مبالغ مالية بلغت 98 مليونا و886 ألف درهم خلال عام 2019.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" تصريح مدير عام العمليات الشرطية في عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي "أن المبادرة أطلقت بهدف تقوية قيم التسامح بين أفراد المجتمع من خلال التسامح في الديون، وحلها ودياً بين المتخاصمين دون الغوص أروقة المحاكم".

وأكد على أن مراكز الشرطة تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح التسوية وديا فور إبداء أحدهم الرغبة في حل المشكلة وديا، ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز، دون إحالة البلاغ إلى النيابة.

وأضاف أن "المبادرة تهدف إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة، إذ إن المتهمين في هذه القضايا غالبا غير مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال تعثرت أمورهم المالية، لأسباب أو لأخرى، ومن خلال المبادرة نحن ندعم عودتهم لممارسة نشاطاتهم مجدداً لتستمر حياتهم بطريقة طبيعية".

يذكر أن هذه المبادرة أطلقت في إمارة عجمان مطلع عام 2016 بهدف حل المشكلات المالية بين الناس بالتصالح وضمن نطاق الوفق الاجتماعي.