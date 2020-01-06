المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يدعو لوقف التدخلات الأجنبية كافة في ليبيا

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى وقف التدخلات الأجنبية كافة في ليبيا.

القاهرة– سبوتنيك. وقال سلامة في مؤتمر صحفي، في نيويورك، اليوم الاثنين "هناك ميليشيات ومرتزقة في ليبيا.. أوقفوا التدخلات الأجنبية".

وأضاف "على الليبيين أن يوقفوا السلوكيات العسكرية ويتفقوا على حل ويقدموا تنازلات لاقتسام السلطة"، مؤكدا "لا أرى أي طرف قادر على فرض سيطرته على كامل ليبيا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أصدر في وقت سابق، بيانا حذر فيه من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرا أن أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع في هذا البلد، وذلك دون أن يذكر تركيا صراحة.

يذكر أن البرلمان التركي كان قد صوت، يوم الخميس الماضي، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني، وأعلن رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".