وكالة: سماع طائرات هليكوبتر تحلق فوق بغداد

وأضافت، يأتي ذلك تزامنا مع إطلاعها على رسالة من التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه سيستخدم ذلك النوع من الطائرات لإعادة تمركز قواته.

وقالت الوكالة إن الرسالة التي أبلغ فيها التحالف الجيش العراقي، بأنه سينسحب، مضيفة:"ستشهد هذه الفترة زيادة في نشاط الطائرات الهليكوبتر في المنطقة الدولية ببغداد وما حولها".

وأبلغ مصدر عسكري عراقي "رويترز" بأن الرسالة صحيحة، وفي واشنطن، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحتها.

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وجاء قرار البرلمان العراقي على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات، التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.