رئيس الوزراء اليوناني: صندوق النقد الدولي سيغلق مكتبه في أثينا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن صندوق النقد الدولي سيغلق مكتبه في أثينا.

وأضاف، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع رئيسة صندوق النقد الدولي إن الصندوق، الذي ساعد مع دول أخرى في منطقة اليورو في تمويل برامج إنقاد مالي لليونان، سيغلق مكتبه في أثينا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ميتسوتاكيس: "هذه الخطوة تهدف لفتح فصل جديد "لتعاون إيجابي" لأن العلاقة بين الجانبين لم تكن دائما سلسة".

وتخارجت اليونان من ثلاثة برامج للإنقاذ المالي في أغسطس/ آب 2018، ويتعافى اقتصادها بعد أزمة ديون استمرت عدة سنوات جلبت ركودا عميقا.

وتمكنت البلاد من سداد مبكر لجزء من قروضها لصندوق النقد، وأبلغ ميتسوتاكيس المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن "في الأشهر الستة الماضية... بدأنا فترة جديدة من النمو وإصلاحات هيكلية فعالة".

وقال "أرحب بقرارنا المشترك إغلاق مكتب صندوق النقد الدولي في أثينا في غضون الأشهر القادمة ومواصلة التعاون كبلد خرج من الإطار الصارم للإشراف من جانب صندوق النقد الدولي".