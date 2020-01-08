إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة لبوينغ

قال علي عابد زادة رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

وأضاف زادة "لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية الـ 180 التي تحطمت بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في ​طهران​.

وذكر التلفزيون الإيراني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق شب في الطائرة بعد سقوطها مباشرة ما يقلل من فرصة نجاة أحد الركاب.

وقال المتحدث باسم ​هيئة الطيران المدني​ الإيرانية، رضا جعفر زادة، للتلفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من ​المطار​ حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية وكانت متجهة إلى كييف.

ومن جانبه أبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تعاطفه مع عوائل الضحايا الإيرانيين والشعب الأوكراني عقب حادث تحطم الطائرة، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وأعرب موسوى عن أسفه للحادث الذي أودى بحياة جميع ركاب الطائرة.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية، أعلنت أن "الطائرة الأوكرانية كانت تقل 170 راكبا، وأنها من طراز بوينغ 737، وسقطت بعد دقائق من اقلاعها من مطار "الخميني".

كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من الطاقم كانوا على متنها.