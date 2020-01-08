تعرض سيارة تابعة للسفارة الإيرانية لحادث وسط بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن تعرض سيارة تابعة للسفارة الإيرانية لحادث وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر ، إن "عجلة من نوع "سنتافيا" تعود للسفارة الإيرانية في بغداد انقلبت قرب ساحة النسور وسط العاصمة". وفقا لموقع "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إنقاذ سائق العجلة من قبل فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع إلى مديرية الدفاع المدني"، مؤكدا أن الحادث عرضي ولم تسجل به خسائر بشرية".

وتقع ساحة النسور في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، وتحولت في الآونة الأخيرة إلى مقر احتجاج جديد بدأ يوازي نظيره في ساحة التحرير من جانب الرصافة.