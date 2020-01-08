قاعدة جوية جديدة في ليبيا ستشارك قريبا في معارك طرابلس

تعمل قوات الجيش الوطني الليبي على تجهيز قاعدة القرضابية الجوية في سرت والتي تم استعادتها قبل أيام للمشاركة في العمليات العسكرية.

وقد أصدر رئيس أركان القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء قرار بتعيين آمرا جديدا للقاعدة العسكرية الجوية في سرت.

أصدر رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي الفريق طيار ركن صقر الجروشي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين العميد الطيار صالح محمد حبيب البرعصي آمرا لقاعدة القرضابية الجوية لتفعيلها وتجهيزها للعمليات.#ليبيا #الجيش_الوطني_الليبي pic.twitter.com/LmxttgN1UT — عربي اليوم ليبيا (@ArabyTodayLibya) January 8, 2020

وطالب الجروشي في قراره منتسبي القاعدة الالتحاق فورا بالقاعدة والعمل على تجهيزها وتحضيرها للمشاركة في العمليات العسكرية.

وتم تعيين العميد الطيار محمد حبيب البرعصي قائدا للمطار، سيبدأ بتنفيذ القرار اعتبارا من الغد 9 يناير/ كانون الثاني، بحسب "أخبار ليبيا24".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي الوطني أحمد المسماري قد أعلن في السادس من الشهر الحالي السيطرة على مدينة سرت بضربة استباقية تم التخطيط لها "قرر القائد العام بضربة استباقية تم تخطيط لها بشكل جيد وتم تنفيذ في خلال ثلاث ساعات كنا في قلب مدينة سرت".وتابع "طالما وضعنا لها (سرت) عدة خطط عسكرية.. وأجلنا العمليات حتى لا تقع سرت ضحية للنزاعات المسلحة".

قاعدة القرضابية #سرت ياجنة 😍

باص عيون ما فهمو شي.. 👊 pic.twitter.com/8fssXmIipy — Khalid (@benniran) January 6, 2020

وتقع سرت في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، وتسيطر عليها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني منذ طردت تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من المدينة بمساعدة ضربات جوية أمريكية في أواخر 2016.

وقال الجيش الوطني الليبي إنه سيطر على مناطق محيطة بسرت منها قاعدة القرضابية الجوية.