تسجيل
19:37 08 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث

    معتذرا عن زيارته لإسرائيل... غصن يكشف تفاصيل سوداء عن قصته مع السلطات اليابانية

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104398/64/1043986446.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001081043987388-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    قال رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إلى حين استعادة سمعته، حيث يمكث هناك بعد هروبه من اليابان التي اتهم فيها بالفساد المالي، موجها هجوما على القضاء الياباني.

    بيروت - سبوتنيك. وقال الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو- ميستوبيشي، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحافة اللبنانية: "أمضيت 130 يوما في سجن انفرادي من دون نوافذ وسمح لي بـ 30 دقيقة للتنزه ما عدا أيام العطلة بسبب قلة الحرّاس"، مضيفا "قالوا لي إنه يجب الانتظار 5 سنوات في اليابان قبل نيل الحكم النهائي، ونسبة الإدانة في اليابان تبلغ 99 بالمئة، بالتالي كنت أمام إمّا الموت في اليابان أو الهرب".

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    بشأن كارلوس غصن... طلب ياباني رسمي من رئيس لبنان
    وتابع غصن، "لست هنا لكي ألعب دور الضحية بل لكي أتحدث عن نظام ينتهك الحقوق الإنسانية"، في إشارة للقضاء الياباني، مضيفا، "خلال أشهر تم التحقيق معي 8 ساعات يوميا دون أن يتواجد أي محامي...لم يتركوا لي سوى خيار الفرار...تم فصلي بوحشية عن عائلتي وأصدقائي وعن شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي".

    وأردف غصن "توقيفي أمر لا يتعلق بالعدالة وكنت رهينة لدولة خدمتها لمدة 17 سنة، وأعدت إحياء شركة لم يكن من الممكن إعادة إحيائها، وكتبت عني كتب في اليابان، وبعد كل ذلك تم اعتقالي خلال دقائق واعتبرت ديكتاتوراً". وأضاف، "لم أهرب من العدالة، لكن فررت من اللاعدالة والملاحقة القضائية".

    وأوضح غصن، "تم اعتقالي في المطار بعد أن قالوا لي أن هناك مشكلة في جواز سفري وأخذوني بعيداً ثم بلغوني أنه سيتم توقيفي، حاولت الاتصال بشركة نيسان لإرسال محامي، ولم أكن أعلم أن شركة نيسان كانت خلف هذه المؤامرة التي هي واضحة جداً بين الشركة والمدعي العام"، متسائلا "كيف لهذا الأمر أن يكون قانونياً والشوائب كثيرة".

    وأضاف غصن "المدّعي العام قال لي إنه سيتم توقيفي لأنني لم أبلغ عن التعويض الذي تلقّيته، وهو تعويض لم يقرّره مجلس الإدارة بعد ولم يتم دفعه لي".

    وتابع، "لا أعتقد أن رئيس الوزراء الياباني، آبي شينزو، متورط في مسألة توقيفي".

    وعن وجوده في لبنان "أنا اليوم فخور اليوم بكوني لبنانيا، فإذا كان هناك من بلد بالعالم وقف إلى جانبي في هذه الصعوبات فهو لبنان".

    وتعليقا على إصدار الإنتربول نشر حمراء لتوقيفه بناء على طلب ياباني، "لا أعتبر نفسي مسجونا في لبنان، وأنا أشعر بالراحة هنا، ومستعد للبقاء هنا لفترة طويلة، وسأعمل على تنظيف اسمي وسمعتي".

    وعن وجود طموح سياسي لديه في لبنان، أجاب، "لست رجلا سياسيا، ولا يوجد لدي طموح سياسي في لبنان، لكن لو طلب [لبنان] مشورة لتحسين الوضع الاقتصادي سأضع خبرتي لتحقيق ذلك".

    وعن زيارته لإسرائيل في السابق، اعتذر غصن للشعب اللبناني عن الزيارة، معلقا "لم أسافر إلى إسرائيل كمواطن لبناني، بل كمدير عام لشركة رينو بجواز السفر الفرنسي".

    وسُجن غصن بعد إلقاء القبض عليه، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، في اليابان، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن حجم راتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد من الزمن، حتى عام 2018. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أية مخالفة.

    وأقالت شركتا نيسان وميتسوبيشي، غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، من مجلسي إدارتيهما على خلفية القضية، ووصل غصن إلى لبنان، قادما من اليابان، الشهر الماضي.

    وأكدت المديرية العامة للأمن للبناني، في بيان، أن غصن دخل لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي اتخاذ إجراءات بحقه أو تعرّضه للملاحقة القانونية.

    انظر أيضا:

    بشأن كارلوس غصن... طلب ياباني رسمي من رئيس لبنان
    غصن: تم فصلي بوحشية عن عائلتي ومحيطي وخضعت للتحقيق لأشهر دون وجود محام
    لدخوله إسرائيل واتهامه باليابان... النائب العام اللبناني يستدعي غصن للتحقيق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد التي قصفتها إيران
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد الأمريكية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك