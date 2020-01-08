الجيش اليمني: 5 قتلى وجرحى من "الحوثيين" بإحباط محاولة تسلل شمال تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 5 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصدر عسكري أن:

"اشتباكات اندلعت مع عناصر الحوثيين إثر محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في شارع الأربعين شمال شرقي تعز".

وأضاف أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من الحوثيين وإصابة 3 آخرين قبل أن تلوذ بالفرار".

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين خلال تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز.