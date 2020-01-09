الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" باستهداف غرب الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الأربعاء، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بعملية في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"أن"القوات استهدفت مجموعة من عناصر الحوثيين في جبهة بتار بمنطقة حجر غرب الضالع".

وأكد "مقتل عدد من الحوثيين بينهم القيادي أبو هادي البنوس، وإصابة آخرين في الاستهداف".

وكان 11 جنديا من الجيش اليمني قتلوا وأصيب 20 آخرون، الثلاثاء، بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على قيادة اللواء الرابع احتياط في معسكر الصدرين بمدينة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء، ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.