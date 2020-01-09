زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب العراق... صور

ونشرت المنظمة العلمية المستقلة للزلازل "emsc-csem"، تغريدة على حسابها الرسمي عبر التويتر، وضّحت فيها موقع مركز الحركة الزلزالية على خريطة العراق.
Felt #earthquake (#زلزال) M4.7 strikes 85 km E of #Tozkhurmato (#Iraq) 20 min ago. Please report to: https://t.co/WBmNquFFee pic.twitter.com/7tWzJrTWzE— EMSC (@LastQuake) January 9, 2020
كما نشر موقع "جماعة الخط الأخضر البيئية" المختص في رصد آخر التطورات والأحداث والكوارث والمعلومات البيئية، تغريدة عبر حسابه الشخصي على التويتر تغريدة أوضح فيها بأن الزلزال يبعد مسافة 641 كم عن الحدود الكويتية.
⚠️عاجل| جماعة الخط الأخضر البيئية |زلزال بقوة 4,7 درجة على مقياس ريختر يضرب حدود #العراق و #ايران، ويبعد عن #الكويت 641كم pic.twitter.com/X5NpXWAzF6— جماعة الخط الأخضر البيئية (@GreenKuwait) January 9, 2020
وأكد الموقع أن الزلزال حدث في الساعة 10:51:58 من صباح اليوم الخميس 9 كانون الثاني/ينانير، ولا أنباء عن أي خسائر أو ضحايا حتى الآن.
ويعد هذا الزلزال هو الأول في هذا العام في العراق، ويعود آخر زلزال إلى تاريخ 11 مايو/ آيار، عندما أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، كانت قد ضربت منطقة قريبة من السليمانية أيضا شمال شرقي العراق.
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