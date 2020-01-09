زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب العراق... صور

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر محافظتي أربيل والسليمانية شمال شرقي العراق، من مركز على عمق 7.67 كم تحت الأرض قريب من الحدود الإيرانية.

ونشرت المنظمة العلمية المستقلة للزلازل "emsc-csem"، تغريدة على حسابها الرسمي عبر التويتر، وضّحت فيها موقع مركز الحركة الزلزالية على خريطة العراق.

​كما نشر موقع "جماعة الخط الأخضر البيئية" المختص في رصد آخر التطورات والأحداث والكوارث والمعلومات البيئية، تغريدة عبر حسابه الشخصي على التويتر تغريدة أوضح فيها بأن الزلزال يبعد مسافة 641 كم عن الحدود الكويتية.

⚠️عاجل| جماعة الخط الأخضر البيئية |زلزال بقوة 4,7 درجة على مقياس ريختر يضرب حدود #العراق و #ايران، ويبعد عن #الكويت 641كم pic.twitter.com/X5NpXWAzF6 — جماعة الخط الأخضر البيئية (@GreenKuwait) January 9, 2020

​وأكد الموقع أن الزلزال حدث في الساعة 10:51:58 من صباح اليوم الخميس 9 كانون الثاني/ينانير، ولا أنباء عن أي خسائر أو ضحايا حتى الآن.

ويعد هذا الزلزال هو الأول في هذا العام في العراق، ويعود آخر زلزال إلى تاريخ 11 مايو/ آيار، عندما أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، كانت قد ضربت منطقة قريبة من السليمانية أيضا شمال شرقي العراق.