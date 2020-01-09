دعوى عراقية لاستعادة أراض من السفارة الأمريكية في بغداد

طالبت مجموعة من المحامين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد بأن تعيد للدولة العراقية أراض واقعة في وسط العاصمة بمساحة تزيد على 16 هكتارًا، نظرًا لأنها تعتبرها مملوكة بشكل غير قانوني.

وقدم ثلاثة محامين عراقيين ادعاءً قضائيا، إلى رئيس الادعاء العام في العراق، ضد سفارة الولايات المتحدة في العراق، يقولون فيه:

"إن السفارة الأمريكية استولت بشكل غير قانوني على مساحة حوالي 16.38 هكتار في منطقة مهمة من العاصمة بجوار القصر الرئاسي بحجة بناء سفارة".

وتقول وثيقة الإدعاء التي أعدتها المجموعة: "نطلب منكم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة هذه الأرض التابعة للدولة العراقية ، وتقديم تعويض مالي".

ووفقًا للمحامين، فإن هذه الأرض لها أهمية رمزية لسيادة العراق، في حين أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية أقامت بعض المنشآت عليها، لم يتم الكشف عن الغرض منها".

وتعد السفارة الأمريكية في بغداد أكبر مبنى بين البعثات الدبلوماسية في العالم من حيث المساحة، والتي تبلغ ستة أضعاف مساحة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.