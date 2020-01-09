الرئيس المصري يدعو نظيره الجزائري لزيارة القاهرة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لزيارة القاهرة، بحسب ما صرح به وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون اليوم بقصر المرادية إنه "نقل للرئيس تبون تحيات الرئيس السيسي وتهنئته بانتخابه رئيسا للجزائر".

وأوضح أن الرسالة تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة، كما تم التطرق للملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على وقف الصراع ونزيف الدم الليبي والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء، كما اتفق الجانبان على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والعمل على منع أي أطراف أجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.

وأشاد الوزير شكري بإنجاز الجزائر لاستحقاقاتها السياسية وانتخاب الرئيس تبون، كما أشاد بالإدارة الحكيمة للفترة السابقة بالجزائر.