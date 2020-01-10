على خلفية الأحداث في الشرق الأوسط... بومبيو يناقش مع غوتيريش أهمية ميثاق الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوا غوتيريش الوضع في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو على "تويتر": "أنا سعيد بالتحدث مرة أخرى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأضاف: "لقد ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك أهمية ميثاق الأمم المتحدة. كل هذه القضايا كانت قضايا ذات أولوية في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم".

Glad to speak again today with @UN Secretary-General @AntonioGuterres. We discussed the situation in the #MiddleEast, as well as the enduring importance of the UN charter. Pleased these were priority issues at the #UNSC today. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2020

هذا وأعلنت إيران، يوم الأربعاء، أنها شنت هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث توجد قوات أمريكية.

وقالت طهران إنها أوقعت عشرات القتلى ونحو مئتي مصاب من العسكريين الأمريكيين، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين بغارة أمريكية ببغداد، قبل أيام.