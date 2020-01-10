السعودية... حريق في برج بمدينة جدة

اندلع حريق في برج تحت الإنشاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، وهرعت قوات الدفاع المدني لمكافحة الحريق.

وقالت صحيفة الوطن السعودية إن قوات الدفاع المدني باشرت التعامل مع حريق اندلع في برج تحت الإنشاء في منطقة الكورنيش، وقامت الفرق بمكافحة الحريق. وأكد الدفاع المدني أن⁩ نسبة السيطرة على الحادث بلغت 60 %، وما تزال عمليات الإخماد مستمرة دون أي إصابات.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الاضي، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حريق شب في سجن الملز في العاصمة، الرياض. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واضاف المتحدث: "تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى الأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح"، فيما أكد اللواء أيوب بن حجاب بن نحيت، وفقا للوكالة السعودية على أنه "تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله".