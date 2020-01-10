الإمارات توقع اتفاقية مع ريال مدريد

أبرمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية، أمس الخميس، مع مؤسسة ريال مدريد الإسبانية، لتأسيس وإدارة 10 أكاديميات غير ربحية لكرة القدم، في أربع دول، هي: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية أوزبكستان.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم، الجمعة، أن الهدف من تلك الاتفاقية اختيار 4500 شاب وشابة على مدى ثلاث سنوات من فئة الناشئين، الذي تراوح أعمارهم ما بين ست سنوات و17 سنة، للانضمام إلى الأكاديميات غير الربحية، وتدريبهم على يد مدربين مؤهلين ومعتمدين من النادي الإسباني الشهير.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتقضي الاتفاقية بأن تدير مؤسسة ريال مدريد هذه الأكاديميات الـ10 غير الربحية على مرحلتين، في مناطق محددة من الدول الأربع، وذلك لتخريج 4500 لاعب ناشئ خلال ثلاث سنوات.

وأكدت الصحيفة أن المؤسسة الإماراتية ستبادر، في المرحلة الأولى التي تنطلق خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، بتشغيل خمس أكاديميات، بالتعاون مع مؤسسة ريال مدريد، وذلك في مدينتي طنجة وبن جرير في المغرب، ومدينة الإسكندرية في مصر، ومدينة الفحيص في الأردن، إلى جانب مشروع مشترك بين مخيمي البقعة وإربد في الأردن، في حين تشمل المرحلة الثانية تأسيس أكاديميتين في مصر، وأكاديميتين في أوزبكستان، وأكاديمية واحدة في المخيم الإماراتي الأردني "مريجيب الفهود"، التابع للهلال الأحمر الإماراتي.