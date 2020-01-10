تسجيل
17:48 10 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    قوات البوليساريو

    تهديدات متكررة... ما مصير النزاع بين المغرب والبوليساريو؟

    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102962/11/1029621147.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001101044014400-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%9F/

    تهديدات جديدة أطلقتها جبهة "البوليساريو" للمشاركين في "رالي أفريقيا البيئي"، الذي يمر عبر المغرب باتجاه السنغال، أعادت القضية بينهما للواجهة مرة أخرى.

    القضية التي تعود لعشرات السنين، ولم تصل بها الأطراف الدولية ولا الأمم المتحدة إلى حل حتى اليوم، يرى الخبراء أنها تؤرق المنطقة، وأنه لا سبيل سوى التسوية التي اقترحها المغرب في إطار الحكم الذاتي.

    أعلنت إدارة الرالي، اليوم الجمعة 10 يناير/ كانون الثاني، أنه من المنتظر أن يقضي المشاركون يومهم قبل الأخير في المغرب، في الطريق ما بين مدينتي أسا والسمارة، وفقا لما نقلته صحيفة "اليوم 24" المغربية،

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    الأمم المتحدة: موقفنا محايد بين المغرب والبوليساريو
    ومن المرتقب المرور غدا من مدينة السمارة نحو مدينة الداخلة، حيث سيتوقف السباق ليوم واحد، وهو يوم الأحد، على أن يمروا من معبر الكركارات نحو الجارة الجنوبية موريتانيا يوم الاثنين المقبل.

    وكانت جبهة البوليساريو قد وجهت خلال الأسبوع الماضي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس بعثة الأممية كولين ستيوارت، تحتج فيها على عبور الرالي الدولي للأقاليم الجنوبية من المملكة.

    ولوحت الجبهة بالتشويش على الرالي بـ"استخدام جميع الوسائل" للرد، محملة المغرب “المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاته."

    من ناحيته، قال المحلل السياسي المغربي سمير بودينار، إن التهديدات الحالية سببها أن منظمي "رالي أفريقيا البيئي"، يضعون خريطة المغرب في إعلانه عن المسابقة كاملة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "خريطة المغرب وموريتانيا ضمن البلدان التي سيمر منها مسار الرالي، وأن تهديدات البوليساريو، ليست جديدة، بينما سيمر الرالي دون الالتفات للتهديدات".

    وتابع بودينار: "إذ كانت الجبهة الانفصالية قد أطلقت خلال النسخة الماضية من الرالي، إشاعة تفيد عرقلة مرور المشاركين فيه عبر معبر الكراركات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، إلا أن إدارة الرالي كانت قد أكدت أن التغير في برنامج العبور عبر  الكراكات كان بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن كل المشاركين عبروا نحو الأراضي الموريتانية بدون تسجيل أي مشاكل."

    ويرى المحلل المغربي أن احتمالات التصعيد التي تطفو للسطح بين فترة وأخرى "ضعيفة"، بسبب الوضع الداخلي لجبهة البوليساريو، الذي تقلص هامش تحركها بسبب تراجع الدعم السياسي والمالي، من الأطراف الداعمة لها خلال الفترة الأخيرة.

    وأوضح بودينار أن

    "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبدى بعد تسلمه مقاليد الحكم ورغم الموقف الرسمي للحكومة، رغبة في التقارب مع المغرب، تحت ضغط الشارع الرافض لاستمرار إغلاق الجزائر حدودها البرية مع المغرب من طرف واحد".

    كما قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "التهديدات التي تطلقها الجبهة كل عام تتعلق باقتراب موعد مؤتمراتها التنظيمية كجبهة انفصالية، وتهدف لاستعراض القوة".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الجبهة لا يمكنها اتخاذ قرارات بالحرب مع الدولة المغربية في الوقت الراهن، خاصة أنها لا تملك ما يمكنها من القيام بهذه الخطوة، خاصة في ظل التراجع الدعم الدولي لها".

    ويوضح أستاذ القانون العام المغربي "هذه التهديدات لا تؤرق المجتمع الدولي ولا الدولة المغربية، خاصة أنها جلست في وقت سابق إلى جانب الجزائر والمغرب وموريتانيا ودار الحديث عن مسألة الحكم الذاتي، الذي يمكن أن يحل الإشكالية القائمة".

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    هل يؤثر تغيير النظام في الجزائر على النزاع بين المغرب والبوليساريو؟
    ويرى الوردي أن "القضية هي قضية مغربية ومطروحة أمام الأمم المتحدة، وأن المغرب سعى دائما لإيجاد الحل الذي ينطلق من سيادة المغرب على الصحراء، ويشكل انطلاقة حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".

    وفي نهاية العام الماضي قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن البعثة الأممية تقف على الحياد بين المغرب والبوليساريو.

    وحسب ما نشرت صحيفة "هسبيرس" المغربية، فقد أثار حضور عنصرين من بعثة المينورسو الأممية لمؤتمر لجبهة البوليساريو جدلا واسعا.

    وأكد دوغاريك، أن "المبعوثين العسكريين غادرا المؤتمر بعد وقت قصير من بدايته، وعادا إلى موقعهما العسكري".

    وتخوض جبهة "البوليساريو" وهي اختصار لـ"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" وهي حركة تأسست في 20 مايو/ أيار 1973، نزاعا مع المغرب حول إقليم الصحراء، منذ جلاء الإسبان، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

    وتخوض الجبهة صراعا مسلحا مع المغرب، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة، ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية، الذي قارب عمره ثلاثة عقود، في حين طرح المغرب رؤية حول الحكم الذاتي لم تلقى التوافق الكامل حتى الآن من أطراف الأزمة.

    انظر أيضا:

    زعيم البوليساريو: الانفصال أو الحرب
    المغرب يقبل بإنشاء آلية عسكرية مشتركة مع جبهة "البوليساريو"
    هل يؤثر تغيير النظام في الجزائر على النزاع بين المغرب والبوليساريو؟
    الأمم المتحدة: موقفنا محايد بين المغرب والبوليساريو
    مرشح رئاسي جزائري: "البوليساريو" شعب يريد تقرير مصيره والمغرب دولة شقيقة
    الكلمات الدلالية:
    ازمة المغرب والبوليساريو, أخبار البوليساريو, جبهة البوليساريو, البوليساريو, الجزائر, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 77 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 5 يناير 2020
    زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع الناتو ليشمل منطقة الشرق الأوسط
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع "الناتو"
    إنفوجرافيك - خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج
    خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك