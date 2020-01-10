زعيم ائتلاف "الوطنية " في العراق إياد علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب

أعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" في العراق، إياد علاوي، اليوم الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

أرجع علاوي في بيان نشره موقع "بغداد اليوم" أسباب الاستقالة إلى " فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

يُذكر أن علاوي، شغل منصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة، بين يونيو/ حزيران 2004، وأبريل/ نيسان 2005، بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بسبب الغزو الأمريكي، ثم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين سبتمبر/أيلول 2014 وأغسطس/ آب 2015.

ويعتبر علاوي أن "قرار (إخراج القوات الأمريكية من العراق) لا يمثل مجلس النواب، وإنما يمثل كتلا سياسية شيعية موالية لطهران".

وتشهد العاصمة العراقية منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات مطالبة برحيل النخبة الحاكمة لا تزال مستمرة حتى الآن.