اليمن... القوات المشتركة تعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، إن "الحوثيين شنوا مساء اليوم، هجوما واسعا بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأضافت المصادر أن "القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع الحوثيين".

وأكدت "تمكن القوات المشتركة من التصدي للهجوم، وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

في سياق آخر، ذكرت قوات العمالقة ‏أن "مؤذن مسجد في منطقة بيت مغاري بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، قتل برصاص الحوثيين في أثناء أداء صلاة الجمعة".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن القوات المشتركة قصفت بـ 9 قذائف مدفعية جنوب شرقي مثلث مقبنة في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.