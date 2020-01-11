محمد بن راشد ينعى قابوس بن سعيد: رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة

نعى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد أمس الجمعة.

وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة ... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه".

وأضاف: "تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية".

رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة ... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ... تعازينا لإخوتنا في عمان..تعازينا للأمة العربية والإسلامية ... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية pic.twitter.com/R4pYuYNgpz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2020

وكان ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

​وحكم السلطان قابوس (79 عاما) الدولة الخليجية لـ50 عاما منذ توليه السلطة في انقلاب عام 1970 بمساعدة بريطانيا، ولم يكن لدى قابوس أطفال ولم يعين خليفة له علانية.