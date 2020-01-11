ضابط عماني يبكي خلال إعلانه خبر وفاة السلطان قابوس بلغة الإشارة... فيديو

وخلال إعلانه الخبر، لم يتمكن البداعي من تمالك أعصابه، ليبكي حزنا على وفاة قابوس.
توفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.
فيديو | المقدم العماني سعيد البداعي يقدم بلغة الإشارة خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) January 11, 2020
https://t.co/lRVDQTBFDb
| #قابوس_في_ذمه_الله pic.twitter.com/CnvwnAUsaj
وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.
أعلن التلفزيون الرسمي العماني، اليوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس، الذي توفي مساء الجمعة.
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