ضابط عماني يبكي خلال إعلانه خبر وفاة السلطان قابوس بلغة الإشارة... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط في الجيش العماني يدعى سعيد البداعي، وهو يعلن خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بلغة الإشارة.

وخلال إعلانه الخبر، لم يتمكن البداعي من تمالك أعصابه، ليبكي حزنا على وفاة قابوس.

توفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.

فيديو | المقدم العماني سعيد البداعي يقدم بلغة الإشارة خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد

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| #قابوس_في_ذمه_الله pic.twitter.com/CnvwnAUsaj — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) January 11, 2020

وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

أعلن التلفزيون الرسمي العماني، اليوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس، الذي توفي مساء الجمعة.