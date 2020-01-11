قيادي بحماس: التقيت سليماني عدة مرات وكان صادقا مع اسمه كقائد لفيلق "القدس"

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، عن لقائه أكثر من مرة بقائد فيلق "القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وأجرت قناة "الميادين"، مساء الجمعة، حوارا مع الزهار، الذي أوضح من خلاله أنه التقى سليماني أكثر من مرة، والذي نقل إليه تقديره العالي للدور الذي تقوم به حماس، مؤكدا أن العلاقة بين حماس وإيران بدأت، في العام 1991.

وقال القيادي البارز في حركة حماس:

في كل مرة التقيت بها سليماني كانت تتعزز ثقتي في أنّ هذا الرجل الذي سمّى نفسه قائد فيلق القدس، وربط نفسه بالقدس كان صادقاً بدعمه للقضية الفلسطينية، فكان على استعداد أن يعطي وقد أعطى كل ما تستطيع إيران أن تقدّمه لقضيّة المقاومة.

ولفت الزهار إلى أن السياسة في إيران ليست مرتبطة بشخص، بل مرتبطة بنظام وتداخلات كثيرة تحكم العلاقة بين إيران والقضية الفلسطينية.

وعن لقاء وفد حركة حماس مع قائد فيلق "القدس" الإيراني الجديد، إسماعيل قاآني، في إيران، علق الزهار، قائلا إنه "من المنطقي جدا أن نلتقي مع القائد الجديد لقوة القدس، وأن تستمر العلاقة بين المقاومة في فلسطين وبين هذا الجهاز المهم والدولة الإيرانية".

ورأى الزهار أن التدخل الإيراني لدعم المقاومة كان في غاية الأهمية، "لأن الجغرافيا السياسية ستتغير بتغيّر واقع الاحتلال، فيما تُصبّ الجهود الآن لضرب القضية الفلسطينية من خلال تشتيت الوحدة العربية وصرف العرب عن دعم القضية، وهرولة بعض العرب باتجاه الكيان الإسرائيلي والتعاون معه".