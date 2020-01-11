العراق... مصادمات بين محتجين وقوات أمنية في كربلاء

وقعت مصادمات بين محتجين وقوات أمنية في كربلاء، اليوم السبت، حسبما أفادت مصادر أمنية، ذكرت أيضا أنه تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين.

© Sputnik . Nazek Mohammad تواصل الاحتجاجات في العراق ومتظاهرون يغلقون دوائر حكومية "السومرية نيوز"، مشيرة إلى قول مصدر أمني، أن مصادمات بين محتجين وقوات أمنية، وقعت في محافظة كربلاء.

وأضاف المصدر أن "مواجهات وتراشق بالحجارة وقعت بين مجموعات من المحتجين وقوات أمنية قرب مكتبة زيد قرب مجلس محافظة كربلاء".

وتابع: "تم استخدام قنابل المولوتوف، فيما ردت القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".

وتشهد العاصمة العراقية منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات مطالبة برحيل النخبة الحاكمة لا تزال مستمرة حتى الآن.