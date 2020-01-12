بعد ظهوره على طوابع البريد… إسرائيل تطلق اسم ملك عربي على أحد شوارعها الرئيسية

بعد وضع صورته على أحد طوابعها التذكارية، أطلقت إسرائيل اسم ملك عربي على أحد شوارعها الرئيسة.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، ذكرت فيه أنها أطلقت اسم العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، على أحد شوارع قرية أبو غوش الرئيسة بمدينة القدس.

وأفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" بأنه تكريما لقيادته الحكيمة وجهود في إرساء السلام، أطلقت اسم ملك الأردن الراحل حسين بن طلال على شارع في قرية أبو غوش.

#صباح_الخير مع لفتة رائعة في #إسرائيل إطلاق اسم المغفور له ملك الاردن الراحل حسين بن طلال على شارع في قرية ابو غوش تكريما لقيادته الحكيمة وجهوده في إرساء السلام. pic.twitter.com/aPrVbVTpqd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 12, 2020

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية:

صباح الخير مع لفتة رائعة في إسرائيل إطلاق اسم المغفور له ملك الأردن الراحل حسين بن طلال، على شارع في قرية أبو غوش، تكريما لقيادته الحكيمة وجهوده في إرساء السلام.

ويشار إلى أن أبو غوش بلدة عربية في إسرائيل، وتقع على بعد 10 كم غرب القدس، على طريق تل أبيب - القدس السريع.

ومن المعروف أن أول طابع بريد إسرائيلي يحمل صورة زعيم عربي، كان للعاهل الأردني، الملك حسين بن طلال، في العام 2000.

ويشار إلى أن العاهل الأردني الراحل، الحسين بن طلال الهاشمي (1935-1999) هو ملك الأردن الثالث، سليل العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن، منذ العام 1921.