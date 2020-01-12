زعيم "النجباء" العراقية: سنثأر لسليماني

أعلن الأمين العام لحركة النجباء العراقية، أكرم الكعبي، اليوم الأحد، أن العراق "لن يكون آمنا بعد الآن للأمريكيين ومرتزقتهم والموالين لهم".

وزار الكعبي منزل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني الذي تم اغتياله في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري بغارة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، أن الأمين العام وجه خطابا لابنة اللواء زينب قاسم، قائلا، إن جبهة المقاومة ستثأر قريبا لمرتكبي هذا العمل الإرهابي، مضيفا "العراق لن يكون آمنا بعد الآن للأمريكيين وعملائهم ومحبيهم".

ثم تذكر الكعبي موقفا عندما رأى ابنة سليماني مع أبيها وسأله مستغربا لما جلبها إلى هذا المكان الخطر فأجاب قاسم سليماني: بنتي متعلقة بي كثيرا وتطلب مني في أكثر الاوقات أن ترافقني ولذلك أنا أضطر في بعض الأحيان إلى أن أسمح لها بأن تأتي معي.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".