بعد مقتل 3 عمال عرب في الأردن... نقل طالبات في ثانوية للبنات لمدرسة مجاورة

نقلت تربية "لواء الكورة" في الأردن طالبات مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات إلى مدرسة مجاورة حفاظا عل سلامتهن بعد سقوط جدار على مجموعة من العمال ومقتل 3 منهم من جنسيات عربية.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، عن مدير تربية "لواء الكورة" الدكتور متعب الشمالي تأكيده أن المديرية اتخذت إجراءات لتطبيق شروط السلامة العامة، بعد انهيار سور في مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات على 4 عمال من جنسية عربية أدى إلى وفاة 3 منهم.

وكشف الشمالي أن المديرية ستقوم بنقل الطالبات للمدرسة المجاورة، بحيث تصبح المدرسة تعمل على نظام الفترتين وذلك لفترة مؤقتة، على أن يكون دوام الطالبات خلال الفترة الصباحية.

ولفتت الوكالة إلى أن سور مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات انهار على أربعة عمال من الجنسية العربية أثناء قيامهم بأعمال الصيانة، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.