السعودية توضح سبب عدم تنكيس أعلامها عقب وفاة السطان قابوس

أثيرت تساؤلات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة السلطان قابوس، وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام في عدد من الدول العربية دون المملكة العربية السعودية.

وحسب وسائل إعلام سعودية ، أنه "وفقا لنظام العلم في السعودية، الذي أقر في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، فإن المادة 13 تقول إنه "لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك، أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادتين أو آية قرآنية".

وفي المادة 20، لائحة العقوبات في نظام العلم، يتم سجن أي شخص نكس أو أساء للعلم بأية طريقة، بالسجن مدة لا تتجاوز السنة، مع غرامة قدرها 3 آلاف ريال.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".