قرقاش في زيارة رسمية إلى السودان للقاء حمدوك والبرهان

أعلنت الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، أن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قد وصل إلى الخرطوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

ونقل موقع "العين" عن مصادر، القول إن قرقاش سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

ومن المقرر أن تستمر زيارة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية لمدة يومين، بحسب ما أكدته الخارجية السودانية.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول عمر البشير "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.