الوليد بن طلال ينشر "فيديو خاصا" يجمعه بالسلطان قابوس وهيثم بن طارق

نعى الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، رحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وشارك الوليد متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو يضم لقطات تجمعه بالراحل السلطان قابوس، ولقطات أخرى تجمعه بالسلطان الجديد، هيثم بن سعيد.

وغرد الأمير السعودي مع المقطع المصور: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأخي السلطان هيثم آل سعيد حفظه الله ولعموم الشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس رحمه الله".

وتابع: "وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قيادة سلطنة عُمان الغالية علينا. ونتمنى النجاح والازدهار لبلدنا الثاني سلطنة عُمان".

أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأخي #السلطان_هيثم_آل_سعيد حفظه الله ولعموم #الشعب_العماني الشقيق في وفاة #السلطان_قابوس رحمه الله.



وأبارك لأخي #السلطان_هيثم_بن_طارق_ال_سعيد قيادة #سلطنة_عُمان الغالية علينا.



ونتمنى النجاح والإزدهار لبلدنا الثاني #سلطنة_عُمان. pic.twitter.com/CxApCH9qim — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) January 12, 2020

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، عن مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عمان، وأصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".