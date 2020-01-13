عشرات السوريين يخرجون من مناطق التنظيمات المسلحة عبر معبر "الحاضر" بريف حلب... صور

انتقل عشرات السوريين في ريف حلب الجنوبي إلى المناطق الآمنة، اليوم الاثنين، عبر معبر الحاضر، قادمين من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة بعد أن قامت الدولة السورية بافتتاح المعبر لتسهيل خروج المدنيين.

وبحسب "سانا"، فقد خرج العشرات من المواطنين عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي قادمين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية تمهيدا لعودتهم إلى قراهم وبلداتهم.

وكانت الحكومة السورية افتتحت المعبر، اليوم الاثنين، لاستقبال المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة حيث شهد المعبر عودة العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء حيث تم استقبالهم من الجهات المعنية وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين ريثما يتم نقلهم إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش السوري.

وجهزت الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش خلال السنوات السابقة ممرات إنسانية في عدد من المناطق على امتداد جغرافيا الوطن وأمنت خروج مئات آلاف المدنيين منها حفاظا على حياتهم وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة.

يعتزم الجيش العربي السوري افتتاح معابر إنسانية مع مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب وحلب، تسهيلا لعبور المدنيين من المناطق التي قد تمتد إليها العمليات العسكرية خلال الأيام القادمة.

وكان مراسل "سبوتنيك" قال، يوم السبت الماضي، إن الحكومة السورية، بإشراف مباشر من مركز المصالحة الروسي في سوريا، تعكف على تجهيز 3 ممرات إنسانية في ريف إدلب وحلب، تسهيلا لخروج المدنيين من مناطق سيطرة "جبهة النصرة" وحلفائها من المجموعات المسلحة، باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.

وكشفت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك" أن الممرات موزعة على مناطق: "الهبيط" المتصلة مع مناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرة جنوب إدلب، و"أبو الظهور" التي تعد خط تماس مع تنظيم "أجناد القوقاز" شرق إدلب، و"الحاضر" التي تتصل بمواقع سيطرة "النصرة" بريف حلب الجنوبي.

وأكدت المصادر أن فرق الدعم اللوجستي باشرت بالفعل تأمين كافة المستلزمات لضمان عبور المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق التنظيمات المسلحة على اختلاف مسمياتها ومشاربها، باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.