الأمن العراقي يعتقل منفذي التفجيرات في كركوك شمال بغداد

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش"، كانا يقومان بنقل العبوات الناسفة، وتفجيرها في كركوك، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، تمكن مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات، والأمن وبالتعاون مع لواء (٦١) الخاص، من إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت الدفاع أن عملية الاعتقال تمت استنادا إلى معلومات استخبارية، في منطقة دوميز- محافظة كركوك، منوهة إلى أن العنصرين كانا يقومان بنقل، وتفجير العبوات داخل مركز المحافظة.

وكشفت الدفاع عن أبرز التفجيرات التي نفذها الإرهابيون، وهي تفجير عبوة ناسفة داخل مدينة كركوك في منطقة رأس الجسر.

ونوهت وزارة الدفاع في بيانها، إلى أن العنصرين صادر بحقهما أمر قبض وتحري من محكمة تحقيق كركوك وفق المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب.

الجدير بالذكر، أن التفجير الذي وقع بواسطة عبوتين ناسفتين في أواخر حزيران/يونيو العام الماضي، في حي الخضراء، ومنطقة رأس الجسر بمركز محافظة كركوك، أسفر عن مقتل وإصابة 18 شخص بينهم نساء، وأطفال.

كما شهدت محافظة كركوك التي تعتبر من أغنى مدن البلاد نفطيا، ومن المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز، وإقليم كردستان، تفجيرات، وهجمات إرهابية نفذها عناصر الخلايا النائمة لـ"داعش"، أواخر العام الماضي، ومطلع الجاري.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.